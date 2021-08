Onde assistir ao vivo a Vitória x Vasco, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (7), às 19h30 (de Brasília), no Barradão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Vitória se enfrentam na noite deste sábado (7), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vitória x Vasco DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca vencer na Série B / Foto: Divulgação Vasco

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (7). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a derrota para o São Paulo e a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco volta suas atenções para o seu principal objetivo na temporada: voltar à elite do futebol brasileiro.

Para o confronto fora de casa diante do Vitória, o Vasco pode ter um desfalque importante. Bruno Gomes deixou o campo no meio da semana com dores nas costas e é tratado como dúvida.

Por outro lado, o técnico Lisca pode ter o atacante Daniel Amorim, que não enfrentou o Tricolor por já ter entrado em campo pelo Tombense na Copa do Brasil.

Já o Vitória, que demitiu o técnico Ramon Menezes, vem de uma derrota e um empate na Série B, e busca reencontrar o caminho da vitória para subir na tabela de classificação.

No momento, a equipe baiana soma apenas 13 pontos, enquanto o Vasco registra 22.

Mais artigos abaixo

Vasco encerra preparação para o confronto diante do Vitória, neste sábado, às 19h30, no Estádio Barradão.



📸 Rafael Ribeiro/Vasco #VascoDaGama pic.twitter.com/zFsFXog1bW — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 6, 2021

Provável escalação do Vitória: Ronaldo, Cedric, Mateus Moraes, Marcelo Alves, Pedrinho, João Pedro, Gabriel Bispo, Eduardo, Wesley Pionteck, David e Samuel.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Miranda, Ernando e Leandro Castan; Zeca, Bruno Gomes, Juninho, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Morato e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 Vasco Série B 31 de julho de 2021 Vasco 1 x 2 São Paulo Copa do Brasil 4 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Vila Nova Série B 10 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Remo x Vasco Série B 13 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 0 Avaí Série B 31 de julho de 2021 Grêmio 1 x 0 Vitória Copa do Brasil 3 de agosto de 2021

Próximas partidas