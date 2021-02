Onde assistir ao vivo a São Paulo x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta sexta (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

São Paulo e Palmeiras se enfrentam na noite desta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em duelo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes:Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes VAR: Marielson Alves Silva (BA) e Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor ainda sonha com o título do Brasileirão / Foto: Divulgação São Paulo

O Premiere, é o canal que vai passar o jogo desta sexta-feira , às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Grêmio na última rodada, o São Paulo entra em campo de olho nos três pontos para seguir sonhando com o título do Brasileirão. Atualmente, com 62 pontos, o Tricolor está a sete pontos do líder Internacional.

O novo técnico Hernán Crespo maracará presença no Morumbi, enquanto Marcos Vizolli segue como interino.

Pablo e Carneiro brigam por uma vaga no ataque ao lado de Luciano. Já Juanfran e Igor Gomes retornam de suspensão.

Dia de Choque-Rei em casa! Hoje tem São Paulo! É #DiaDeTricolor!



⚽ São Paulo x Palmeiras

🏟 Morumbi

⏰ 21h30

🏆 Brasileirão



📺 Premiere

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQA0r29]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/S09rXHm5Vc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 19, 2021

Do outro lado, o Palmeiras, com 56 pontos e na sexta posição, terá alguns desfalques: Gabriel Menino, com entorse no tornozelo direito, Gabriel Veron, em transição física, e Kuscevic, suspenso.

Antes da final da Copa do Brasil, o Verdão terá três compromissos no Brasileiro: o São Paulo (nesta sexta-feira, 21), Atlético-GO (na segunda-feira, dia 22) e Atlético-MG (na quinta-feira, dia 25).

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Robert Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Igor Gomes; Luciano e Pablo (Gonzalo Carneiro).

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 11 de fevereiro de 2021 Grêmio 1 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x São Paulo Campeonato Brasileiro 22 de fevereiro de 2021 20h (de Brasília) São Paulo x Flamengo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 Coritiba 1 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021

Próximas partidas