Onde assistir ao vivo a Santos x América-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (23), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e América-MG se enfrentam na tarde deste sábado (23), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x América-MG DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: João Vitor (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Auxiliar VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota e empate nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o Santos, com 29 pontos, e próximo da zona de rebaixamento, entra em campo pressionado pela vitória.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com Wagner Leonardo, suspenso.

Do outro lado, o América-MG, com dois empates e uma derrota, soma três pontos a mais que o Peixe na tabela de classificação.

Marquinhos Santos, novo técnico do Coelho, fará o seu primeiro jogo no comando do clube.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Danilo Boza (Vinicius Balieiro), Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Vinicius Zanocelo; Marinho, Raniel (Diego Tardelli) e Lucas Braga (Gabriel Pirani).

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício (Ribamar).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 1 Santos Brasileirão 13 de outubro de 2021 Sport 0 x 0 Santos Brasileirão 18 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Fluminense Brasileirão 27 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Athletico-PR x Santos Brasileirão 30 de outubro de 2021 17h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 1 América-MG Brasileirão 14 de outubro de 2021 América-MG 0 x 0 Bahia Brasileirão 17 de outubro de 2021

Próximas partidas