Onde assistir ao vivo a Preston x Liverpool, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa?

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O Liverpool enfrenta o Preston nesta quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Preston x Liverpool DATA Quarta-feira, 27outu de setembro de 2021 LOCAL Deepdale - Preston, ING HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Star+, em streaming, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de golear o Manchester United por 5 a 0 na última rodada da Premier League, o Liverpool volta as atenções para a Copa da Liga Inglesa, buscando à sua segunda final da Copa Carabao em quase uma década.

Para o confronto fora de casa, Klopp não deve ter Naby Keita, James Milner e Caoimhin Kelleher. Elliott e Thiago Alcantara são desfalques certos.

Do outro lado, o Preston não poderá contar com Josh Murphy, com uma lesão no tornozelo, além de Ched Evans e Ali McCann.

Provável escalação do Liverpool: Caoimhin Kelleher; Andrew Robertson, Joe Gomez, Joel Matip, Neco Williams; Fabinho, Curtis Jones, Jordan Henderson; Divock Origi, Sadio Mane, Takumi Minamino.

Provável escalação do Preston: Daniel Iversen; Jordan Storey, Patrick Bauer, Greg Cunningham; Josh Earl, Alan Browne, Ryan Ledson, Sepp van den Berg; Daniel Johnson; Emil Riis Jakobsen, Scott Sinclair.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool Liga dos Campeões 19 de outubro de 2021 Manchester United 0 x 5 Liverpool Premier League 24 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Brighton Premier League 30 de outubro de 2021 12h (de Brasília) Liverpool x Atlético de Madrid Liga dos Campeões 3 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

PRESTON

JOGO CAMPEONATO DATA Preston 2 x 1 Coventry City Championship 20 de outubro de 2021 Blackpool 2 x 0 Preston Championship 23 de outubro de 2021

Próximas partidas