Onde assistir ao vivo a Portugal x Luxemburgo, pelas Eliminatórias europeias?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (12), às 15h45 (de Brasília), no Algarve; saiba como acompanhar na TV e na internet

O Portugal enfrenta o Luxemburgo na tarde desta terça-feira (12), às 15h45 (de Brasília), no Estádio do Algarve, em duelo válido pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do Tiktok da TNT Sports, na internet, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Luxemburgo DATA Terça-feira, 12 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Algarve - Faro, POR HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o Tiktok da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Algarve. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando pela liderança do grupo A das Eliminatórias (está um ponto atrás da Sérvia), Portugal chega embalado após vencer o Qatar por 3 a 0 no amistoso, com gols de Cristiano Ronaldo, Jose Fonte e Andre Silva.

Para o confronto em casa, a seleção não poderá contar com Rafa Silva, Domingos Duarte e Raphael Guerreiro, lesionados, enquanto Diogo Jota, com um problema muscular, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Luxemburgo, com seis pontos, e na terceira posição, vem de duas derrotas consecutivas nas eliminatórias.

Christopher Martins e Gerson Rodrigues, retornam após suspensão. Yvandro Borges Sanches e Olivier Thill devem voltar ao banco.

Provável escalação de Portugal: Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; João Palhinha, Moutinho, Fernandes; Rafael Leão Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

Provável escalação do Luxemburgo: Moris; Jans, Chanot, Carlson, Pinto; Martins Pereira; Deville, S. Thill, Barreiro, Rodriguez; Sinani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Azerbaijão 0 x 3 Portugal Eliminatórias 7 de setembro de 2021 Portugal 3 x 0 Qatar Amistoso 9 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Irlanda x Portugal Eliminatórias 11 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) Portugal x Sérvia Eliminatórias 14 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

LUXEMBURGO

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Luxemburgo 1 x 1 Qatar Amistoso 7 de setembro de 2021 Luxemburgo 0 x 1 Sérvia Eliminatórias 9 de outubro de 2021

Próximas partidas