Onde assistir ao vivo a Internacional x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e Corinthians se enfrentam na tarde deste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, BA, SE, AL, CE, AM, RO, RR, AP, AC, DF), na TV aberta, e do SporTV (exceto RS) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Corinthians DATA Domingo, 24 de outubro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Daniel do Espirito (RJ)

Quarto árbitro: Anderson da Silveira (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

Auxiliar VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A Globo (para SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, BA, SE, AL, CE, AM, RO, RR, AP, AC, DF), na TV aberta, e o SporTV (exceto RS) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de uma derrota e um empate, o Internacional entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória.

Para o confronto, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com Daniel, Vinicius Mello, Matheus Cadorini e Paolo Guerrero.

Por outro lado, Edenilson, que cumpriu suspensão no empate com o RB Bragantino, além de Rodrigo Dourado, retornam.

Já o Corinthians, pressionado após a derrota para o São Paulo por 1 a 0, só pensa na vitória para voltar a vencer.

O técnico Sylvinho terá o retorno do lateral-direito Fágner, que cumpriu suspensão na última rodada.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Kaique Rocha (Mercado), Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison, Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson ou Jô), Gabriel Pereira e Róger Guedes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Internacional Brasileirão 17 de outubro de 2021 Internacional 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 21 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Internacional Brasileirão 31 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília) Internacional x Grêmio Brasileirão 6 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Fluminense Brasileirão 14 de outubro de 2021 São Paulo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 19 de outubro de 2021

Próximas partidas