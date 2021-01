Onde assistir ao vivo a Goiás x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), em Goiânia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem saber o que é vencer há duas derrotas, o entra em campo contra o na noite desta segunda-feira (18), às 20h (de Brasília), em Goiânia, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV (exceto GO), além dos Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Flamengo DATA Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha (BA) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino (GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistentes VAR: Lucas Paulo Torezin (PR) e Jefferson Cleiton Piva (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca se aproximar do topo do Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há três jogos no Brasileirão (um empate e duas derrotas), o Flamengo entra em campo visando apenas os três pontos fora de casa para seguir na briga pelo título.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni ainda não sabe se poderá contar com Diego Alves, com uma lesão na coxa direita. César pode ser mantido no gol titular.

Por outro lado, Gerson, suspenso, está fora, enquanto Natan e Gustavo Henrique disputam vaga ao lado de Rodrigo Caio na zaga.

O Mengão volta a campo na segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Goiás, fora de casa, pelo Brasileirão. E a #FLATV transmite a partida em áudio. O pré-jogo (com imagens) começa às 18h. Vamos juntos, Nação! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/MhkTYiFAwT — Flamengo (@Flamengo) January 16, 2021

Já o Goiás, brigando para deixar a zona de rebaixamento, vem de derrota para o no Brasileirão, e chega buscando somas pontos na reta final do campeonato.

Provável escalação do Flamengo: César (Diego Alves); Isla, Rodrigo Caio, Natan (Gustavo Henrique) e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).

Provável escalação do Goiás: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral, Breno, Baggio e Jefferson; Rafael Moura e Fernandão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 2 Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 Flamengo 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) -PR x Flamengo Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 Goiás 0 x 1 Campeonato Goiano 14 de janeiro de 2021

Próximas partidas