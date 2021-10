Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (23), às 19h15 (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Athletico-PR e Fortaleza se enfrentam na noite deste sábado (23), às 19h15 (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Athletico-PR DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Luciano da Silva (CE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Auxiliar VAR: Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de ser goleado pelo Atlético-MG por 4 a 0, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão buscando emplacar a terceira vitória consecutiva na competição.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o lateral direito Tinga, com uma lesão muscular na coxa esquerda.

Do outro lado, o Athletico-PR, que empatou com o Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, pode mandar a campo um time misto já visando o duelo decisivo no meio da semana.

Atualmente, o Furacão está no meio da tabela de classificação, com 34 pontos. Nos últimos três jogos, foram duas derrotas e um empate.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Lucas Fasson; Khellven, Christian, Erick e Abner; Léo Cittadini (Carlos Eduardo), Pedro Rocha e Bissoli.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Daniel Guedes, Titi e Marcelo Benevenuto; Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Yago Pikachu e Lucas Crispim; Robson e David (Romarinho).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Fluminense Brasileirão 17 de outubro de 2021 Athletico-PR 2 x 2 Flamengo Copa do Brasil 20 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Athletico-PR Copa do Brasil 27 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Athletico-PR x Santos Brasileirão 30 de outubro de 2021 17h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 16 de outubro de 2021 Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza Copa do Brasil 20 de outubro de 2021

Próximas partidas