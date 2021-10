Onde assistir ao vivo a Flamengo x Vasco, pelas quartas de final do Brasileirão sub-20?

Clássico carioca será disputado nesta terça-feira (26), às 15h15 (de Brasília), no estádio da Gávea; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Flamengo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio da Gávea, pelas quartas de final do Brasileirão sub-20. Como foi derrotado no primeiro jogo por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa vencer por um gol de diferença para a vaga ser decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e da elevensports.com, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Vasco DATA Terça-feira, 26 de outubro de 2021 LOCAL Estádio da Gávea - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 15h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves (RJ)

Assistentes: Thiago Gomes (RJ) e Marcus Vinícius Machado (RJ)

Quarto árbitro: Philip Georg (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Marcelo Cortes - Divulgação CBF

O SporTV, na TV fechada, e a elevensports.com, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira.

SporTV - quais são os números dos canais em cada operadora?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de terminar em primeiro lugar na primeira fase do Brasileirão sub-20, o Flamengo precisa retomar a sua forçar e virar o placar contra o Vasco para avançar à semifinal, enquanto o Vasco conseguiu o último lugar na tabela de classificação para avançar de fase.

Com o resultado do primeiro jogo (2 a 1), o Cruz-Maltino largou em vantagem por uma vaga nas semifinal da competição.

Vale lembrar que não existe o critério do gol marcado fora de casa. Portanto, em caso de igualdade no saldo de gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Provável escalação do Vasco: Fintelman; Gabriel, Menezes, Zé Vitor, Caio Eduardo; Rodrigo, Andrey Santos, Matheus MT; Marlon Gomes, Marcos e Tavares.

Provável escalação do Flamengo: Bruno; Luan, Kayque, Otávio, Ítalo; Igor Jesus, Peralta, Kayke David; Pedro Arthur, Gabriel Barros e Ryan Luka.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 3 x 0 Artsul Torneio Otávio Pinto Guimarães 14 de outubro de 2021 Vasco 2 x 1 Flamengo Brasileirão sub-20 20 de outubro de 2021

FLAMENGO