Onde assistir ao vivo a Flamengo x Olimpia, pelas quartas de final da Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta (18), às 19h15 (de Brasília), no Mané Garrincha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Olimpia se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 19h15 (de Brasília), no Mané Garrincha, valendo a classificação para a semifinal da Copa Libertadores. O Rubro-Negro entra em campo podendo perder por 3 a 0, já que venceu o primeiro jogo por 4 a 1, em Assunção. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook Watch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Olimpia DATA Quarta-feira, 18 de agosto de 2021 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: John Ospina (COL)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca a classificação na Libertadores 2021 / Foto: Alexandre Vidal - Divulgação Flamengo

A Fox Sports, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Mané Garrincha. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73,74

73,74 CLARO/NET TV HD: 573, 574

573, 574 VIVO TV HD: 573, 574

573, 574 TELECOM: 206, 207

206, 207 BRISANET: 34, 35

Por satélite:

SKY: 194, 195

194, 195 SKY HD: 594, 595

594, 595 CLARO TV: 73, 74

73, 74 CLARO TV HD: 573, 574

573, 574 VIVO TV: 465, 468

465, 468 VIVO TV HD: 876, 877

876, 877 OI TV HD: 163, 139

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer por 4 a 1 o Olimpia, em Assunção, o Flamengo volta a campo com boa vantagem para avançar à semifinal da Libertadores.

Com a presença do público no Mané Garrincha, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Isla, com dores na coxa posterior da coxa direira. Apesar dos exames não detectarem lesão muscular, o lateral apresentou sinais de fadiga e será poupado. Matheuzinho é o provável substituto.

Do outro lado, o Olimpia viu o técnico uruguaio Sérgio Orteman pedir demissão, após a derrota da equipe para o Cerro Porteño por 3 a 0, pelo Campeonato Paraguaio. Assim, a equipe será comandada por Enrique Landaida, técnico das divisões de base.

Para avançar à semi, o Olimpia terá uma dura missão pela frente. Precisa vencer por quatro gols de diferença ou três a partir de 5 a 2.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Olimpia: Aguilar; Salazar, Salcedo, Ortiz e Torres; Ramón Sosa, Edgardo Orzusa, Brian Ojeda e Derlis González; Walter González e Roque Santa Cruz.

Qual é a campanha do Flamengo na Libertadores 2021?

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo G, com 12 pontos, o Flamengo chega invicto para o mata-mata da Libertadores. Em nove jogos, são seis vitórias e três empates.

Vélez 2 x 3 Flamengo - 20 de abril de 2021

Flamengo 4 x 1 Unión La Calera - 27 de abril de 2021

LDU 2 x 3 Flamengo - 4 de maio de 2021

Unión La Calera 2 x 2 Flamengo - 11 de maio de 2021

Flamengo 2 x 2 LDU - 19 de maio de 2021

Flamengo 0 x 0 Vélez - 27 de maio de 2021

Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo - 14 de julho de 2021

Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia - 21 de julho de 2021

Olimpia 1 x 4 Flamengo - 11 de agosto de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Olimpia 1 x 4 Flamengo Libertadores 11 de julho de 2021 Flamengo 2 x 0 Sport Brasileirão 15 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Flamengo Brasileirão 22 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Grêmio x Flamengo Copa do Brasil 25 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília)

OLIMPIA

JOGO CAMPEONATO DATA Olimpia 1 x 4 Flamengo Libertadores 11 de agosto de 2021 Olimpia 0 x 3 Cerro Porteño Campeonato Paraguaio 14 de agosto de 2021

Próximas partidas