Onde assistir ao vivo a Flamengo x Athletico-PR, pela semifinal da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam na noite desta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como empataram no primeiro duelo por 2 a 2, quem vencer vai enfrentar Atlético-MG ou Fortaleza na grande decisão. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil, exceto MG e CE), na TV aberta, e no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

VAR: Elmo Alves (GO)

Auxiliar VAR: Leone Carvalho (GO)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Alexandre Vidal - Divulgação Flamengo

A Globo (para todo o Brasil, exceto MG e CE), na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invictos na Copa do Brasil, Flamengo e Athletico-PR defendem a marca no Maracanã nesta quarta-feira.

Depois de eliminar o Coritiba, ABC e Grêmio, o Rubro-Negro, sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), entra em campo pressionado após perder para o Fluminense na última rodada do Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho têm boas chances de ter à disposição Gabriel e Bruno Henrique.

No entanto, David Luiz não está inscrito na Copa do Brasil e é desfalque, assim como Arrascaeta e Pedro, que voltou a sentir dores por conta de uma pancada ainda no jogo com o Juventude e terá que passar por cirurgia.

Já o Athletico-PR, de acordo com o técnico Alberto Valentim, precisa de "total atenção" para encarar o Flamengo.

"Temos que ir com o espírito de um time guerreiro. Nós nos prepararmos para uma grande partida nossa, independentemente de como vem o Flamengo agora, se caiu um pouco o rendimento, se alguns jogadores vão voltar ou não", apontou.

O volante Christian, que cumpriu suspensão no primeiro jogo, retorna, enquanto Bissoli está fora por ter disputado a Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Renato Kayzer assume a posição.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Leo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Vitinho (Thiago Maia) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Richard) e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer.