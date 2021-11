Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Brusque, pela Série B?

Cruzeiro e Brusque se enfrentam na noite desta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Brusque DATA Terça-feira, 9 de novembro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: Ronei Cândido (MG)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Auxiliar VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

Vai no Mineirão? Então se liga nos protocolos para a partida desta terça-feira!



▶ https://t.co/RIahrnqyRL



📸 André Araujo pic.twitter.com/yEha7R8E8v — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 8, 2021

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Mineirão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Londrina por 1 a 0, o Cruzeiro terá pela frente o Brusque, no Mineirão, que poderá ter, no máximo, 35 mil pessoas, apesar do estádio comportar 62 mil.

Alvo de críticas por parte dos torcedores, o clube explicou que mesmo propondo “pagar” a administração do estádio para contar com a capacidade máxima, um acordo em as partes definiu que só 35 mil pessoas poderiam estar no estádio para a partida.

Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe se poderá contar com Bruno José, que sofreu uma pancada no tornozelo na última rodada. Caso não esteja apto, Vitor Leque deve seguir ao lado de Wellington Nem e Thiago no ataque.

Já o Brusque, com 38 pontos, segue na luta contra o rebaixamento para a Série C. Atualmente, está empatado com o Londrina, equipe que abre o Z-4.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock, Felipe Augusto (Jean), Lucas Ventura, Adriano, Giovanni, Wellington Nem, Bruno José (Vitor Leque) e Thiago.

Provável escalação do Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar e Fillipe Soutto; Jhon Cley, Maurício Garcez e Tony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova Série B 1 de novembro de 2021 Londrina 0 x 1 Cruzeiro Série B 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Cruzeiro Série B 14 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Cruzeiro Série B 20 de novembro de 2021 A definir

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 4 x 3 Náutico Série B 2 de novembro de 2021 Confiança 3 x 2 Brusque Série B 6 de novembro de 2021

Próximas partidas