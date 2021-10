Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Cuiabá, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético-MG e Cuiabá se enfrentam na tarde deste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG, menos Juiz de Fora, MT), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Cuiabá DATA Domingo, 24 de outubro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

Auxiliar do VAR: Herman Brumel Vani (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Atlético-MG

A Globo (para MG, menos Juiz de Fora, MT), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Próximo da classificação para a final da Copa do Brasil depois de vencer o Fortaleza no primeiro jogo da semifinal por 4 a 0, o Atlético-MG volta as atenções para o Brasileirão.

Para o confronto, Cuca trata como dúvida o atacante Hulk, que sofreu um pisão na mão e precisou ser substituído mais cedo contra o Fortaleza. Caso seja poupado, Eduardo Vargas, Sasha e Diego Costa brigam pela vaga.

Com 35 pontos, o Cuiabá terá três desfalques certos: Marllon, suspenso, Cabrera, lesionado, e Lucas Hernández, por questões contratuais, estão fora.

Por outro lado, João Lucas e Max retornam.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Júnior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk (Diego Costa / Vargas) e Keno.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Empereur e Uendel; Pepê, Auremir, Max e Camilo; Clayson e Jenison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 18 de outubro de 2021 Cuiabá 0 (6) x (7) 0 Brasiliense Copa Verde 21 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x RB Bragantino Brasileirão 10 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Corinthians x Cuiabá Brasileirão 14 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão 17 de outubro de 2021 Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza Copa do Brasil 21 de outubro de 2021

Próximas partidas