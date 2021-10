Onde assistir ao vivo a Atlético de Madrid x Liverpool, pela Champions League?

Times entram em campo nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano; veja acompanhar na TV e na internet

O Liverpool enfrenta o Atlético de Madrid nesta terça-feira (19), às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pela terceira rodada do grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space , na TV fechada, e da HBO Max , na plataforma de streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Quer ver as semifinais e a final da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Liverpool DATA Terça-feira, 19 de setembro de 2021 LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds buscam seguir invictos na UCL 21/22 / Foto: Getty Images

O Space, na TV fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Wanda Metropolitano. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Space?

Por cabo:

NET: 154

NET HD: 654

VIVO TV HD: 649

TVN: 97

TVN HD: 497

ROMA CABO: 108

ROMA CABO HD: 608

TV ALPHAVILLE HD: 153

CABO: 306

TELECOM HD: 826

BVCi HD: 50

TCM HD: 101

Por satélite:

SKY: 110

SKY HD: 510

CLARO TV: 154

CLARO TV HD: 654

VIVO TV HD: 101

OI TV: 69

OI TV HD: 569

ALGAR TV: 557

ALGAR TV HD: 957

NOSSA TV: 34

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com seis pontos e na liderança do grupo B, o Liverpool busca manter o aproveitamento de 100% na Liga dos Campeões.

O técnico Jurgen Klopp terá os retornos de Alisson e Fabinho, que defenderam a seleção brasileira nas últimas rodadas das Eliminatórias. Assim, Caoimhin Kelleher e James Milner vão para o banco.

Já Thiago Alcantara e Elliott permanecem de fora, enquanto Curtis Jones é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Atlético de Madrid, com quatro pontos (um empate e uma vitória), busca o segundo triunfo consecutivo na UCL para assumir a ponta.

Simeone não poderá contar com Matheus Cunha e Jose Gimenez.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Kondogbia, Hermoso; Trippier, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Suarez, Griezmann.

A CAMPANHA DO LIVERPOOL NA LIGA DOS CAMPEÕES 21/22

Liverpool 3 x 2 Milan - 15 de setembro de 2021

Porto 1 x 5 Milan - 28 de setembro de 2021

A CAMPANHA DO ATLÉTICO DE MADRID 21/22

Atlético de Madrid 0 x 0 Porto - 15 de setembro de 2021

Milan 1 x 2 Atlético de Madrid - 28 de setembro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 2 Manchester City Premier League 3 de outubro de 2021 Watford 0 x 5 Liverpool Premier League 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Liverpool Premier League 24 de outubro de 2021 12h30 (de Brasília) Preston x Liverpool Copa da Liga Inglesa 27 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 2 Atlético de Madrid Champions League 28 de setembro de 2021 Atlético de Madrid 2 x 0 Barcelona Campeonato Espanhol 2 de outubro de 2021

Próximas partidas