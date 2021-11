Onde assistir ao vivo a Santa Fé x Ferroviária, pela Libertadores feminina?

Com 100% de aproveitamento, Ferroviária e Santa Fé se enfrentam na tarde desta terça-feira (9), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, em duelo válido pela terceira rodada da Copa Libertadores feminina. A partida terá transmissão ao vivo da Star+, na plataforma de streaming, e do Facebook da Conmebol TV, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Fé x Ferroviária DATA Terça-feira, 9 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Manuel Ferreira - Assunção, PAR HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Star +, na plataforma de streaming, e o Facebook da Conmebol TV, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, em Assunção. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeã e invicta na Libertadores com duas vitórias, a Ferroviária lidera o grupo A ao lado do Santa Fé, que também segue com o aproveitamento de 100%.

Enquanto a Ferroviária venceu o Sol de América por 3 a 0 na primeira rodada, e o Deportivo Cuenca por 2 a 1, o Santa Fé estreou com vitória sobre o Cuenca por 1 a 0, e bateu por 2 a 0 o Sol de América.

Provável escalação do Santa Fé: a atualizar.

Provável escalação do Ferroviária: Luciana; Carol Tavares, Géssica, Ana Alice e Barrinha; Luana, Suzane e Rafa Mineira; Raquel, Ludmila e Sochor.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA FÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo Cuenca 0 x 1 Santa Fe Libertadores feminina 3 de novembro de 2021 Sol de América x Santa Fé Libertadores feminina 6 de novembro de 2021

FERROVIÁRIA