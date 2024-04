Onde assistir a Villarreal x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (01), pela 30ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Villarreal recebe o Atlético de Madrid na tarde desta segunda-feira (01), às 16h (de Brasília), no El Madrigal, em Vila-real, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela e com o campeonato chegando ao fim, o Villarreal se vê em uma situação onde precisa pontuar a qualquer custo se quiser figurar em uma competição europeia na próxima temporada, já que a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Liga Europa nesta época. Em La Liga, o time está na 10ª posição, com 38 pontos, quatro pontos a menos que o Real Betis, em 7º lugar, que garante vaga na Liga Conferência. Para este duelo, Marcelino Nunez terá muitos problemas na defesa, relacionados a lesão e suspensão.

Do outro lado, o Atlético de Madrid quer voltar a figurar no G-4 da competição. Neste momento, está no quinto lugar, com 55 pontos, atrás do Athletic Bilbão. O time de Diego Simeone, porém, está focando nos jogos decisivos das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, nos dias 10 e 16 de abril.

Prováveis escalações

Villarreal: Jorgensen; Mosquera, Albiol, Mandi, Cuenca; Traoré, Parejo, Comensaña, Baena; Moreno e Sorloth. Técnico: Marcelino.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Witsel e Renildo; Llorente, Saúl, Koke, Pablo Barrios, Samuel Lino; Morata e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Villarreal

Ramón Terrats, Juan Foyth, Yeremy Pino, Denis Suarez e Pepe Reina, machucados, estão fora. Enquanto Alberto Moreno e Kiko Femenía, suspensos, estão fora. Alfonso Pedraza e Eric Baily são dúvidas.

Atlético de Madrid

Thomas Lemar e Marcos Paulo, machucado, Nahiel Molina e Rodrigo De Paul, suspensos, estão fora. Mario Hermoso e José Giménez são dúvidas.

Quando é?