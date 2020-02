Onde assistir URT x Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro?

Podendo correr o risco de ficar fora da zona de classificação para as semi finais do campeonato estadual, o Galo quer espantar a má fase contra o URT

Entre decisões em competições mata-mata, o visita o URT, neste domingo (9), às 18h (de Brasília). Sem transmissão na TV aberta, o duelo poderá ser acompanhado apenas pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay per view..

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO URT x Atlético-MG DATA Domingo, 9 de fevereiro de 2020 LOCAL Zama Maciel - Patos de Minas, MG HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG/Divulgação

O duelo não terá transmissão na TV aberta, mas a partida pode ser acompanhada ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay per view.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota acachapante na Copa Sul-Americana, o treinador Rafael Dudamel resolveu levar o que tem de melhor para Patos de Minas, tentar derrotar o URT.

O time, no entando, tem duelo decisivo no meio de semana, pela Copa do , e alguns dos jogadores deverão ser poupados. Outros, como Cazares ou Guilherme Arana, já nem foram relacionados.

Atualmente na segunda colocação do , caso perca do URT, o Atlético-MG pode perder, de momento, a vaga para as semi finais da competição.

Provável escalação do Atlético-MG: Michael,;Maílton, Gabriel, Igor Rabello e Fábio , Zé Welison, Jair, Allan e Hyoran; Edinho e Di Santo

Provável escalação do URT: Neguete; Jefinho, Audálio, André Santos e Izaldo; Valkenedy, Márcio Passos, Carlos Magno e Fernandinho; Adalgiso Pitbull e Roni

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

URT

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x URT Campeonato Mineiro 15 de fevereiro 16h (de Brasília) x URT Campeonato Mineiro 19 de fevereiro 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG