Onde assistir a Tottenham x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela 35ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Defendendo a liderança, o Arsenal faz clássico contra o Tottenham na manhã deste domingo (28), às 10h (horário de Brasília), em Londres, pela 35ª rodada da Premier League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Quinto colocado com 60 pontos, o Tottenham vem de derrota no inglês. No entanto, os Spurs querem aproveitar o clássico não somente para tentar se aproximar do G-4, mas também para estragar os planos do rival em conquistar o título.

Já o Arsenal é o líder, com 77 pontos, e sabe que não pode tropeçar. Isso porque os Gunners têm um jogo a mais que o Manchester City (76), além de ver o Liverpool também pelo retrovisor (74).

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 194 vezes, com 61 vitórias do Tottenham, 81 do Arsenal, além de 52 empates. No primeiro turno da Premier League 23/24 os times empataram por 2 a 2.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario, Royal, Ven, Romero, Porro, Sarr, Bissouma, Johnson, Maddison, Werner e Son.

Arsenal: Raya, Tomiyasu, Magalhães, Saliba, White, Jorginho, Odegaard, Rice, Trossard, Saka e Havertz.

Desfalques

Tottenham

Sessegnon, Solomon, Forster e Udogie estão no departamento médico.

Arsenal

Sem desfalques confirmados.

Quando é?