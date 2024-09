Onde assistir a Tailândia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo de Futsal 2024

Equipes medem forças em um confronto direto pela liderança do Grupo B; veja os detalhes

Tailândia e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 09h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo B da Copa do Mundo de Futsal de 2024, que acontece no Uzbequistão entre setembro e outubro. O jogo será no Complexo Esportivo Universal de Bukhara, com transmissão ao vivo do SporTV na televisão fechada, do Globoplay, no streaming, da CazéTV no Youtube e do FIFA+, streaming da entidade (clique e confira a programação do dia).

A seleção brasileira entra em quadra já classificada, mas ainda busca consolidar sua liderança no Grupo B da Copa do Mundo de Futsal. Com uma vantagem no saldo de gols, 17 contra 6 da Tailândia, o Brasil só precisa de um empate para garantir o primeiro lugar. A equipe vem de vitórias expressivas, como a goleada sobre Cuba, por 10 a 0 e o triunfo contra a Croácia por 8 a 1.

A Tailândia, por outro lado, também chega confiante com a classificação antecipada, mas sabe que a partida contra o Brasil será um grande teste e ficar com o primeiro lugar do grupo é importante. A equipe também conquistou duas vitórias seguidas, superando a Croácia em um jogo difícil, que terminou em 2 a 1, e atropelando Cuba pelo placar de 10 a 5 na rodada seguinte.

Prováveis escalações

Tailândia: Senbat e Hankampa (goleiros); Wingwon, Praphaphan, Sornwichian, Wongkaeo, Phalaphruek e Jungwongsuk (fixos); Janphon, Aransanyalak, Srirangpirot e Chaemcharoen (alas); Thueanklang e Osamanmusa (pivôs). Técnico: Miguel Rodrigo

Brasil: Guitta, Roncaglio e Willian (goleiros); Neguinho e Marlon (fixos); Felipe Valério, Leandro Lino, Marcênio, Arthur, Dyego e Marcel (alas); Pito, Rafa Santos e Ferrão (pivô). Técnico: Marquinhos Xavier.

Desfalques

Tailândia

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?