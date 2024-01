Onde assistir a São Paulo x Santo André ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Santo André duelam na noite deste sábado (20), a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis, em rodada de abertura do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Agora sob o comando de Thiago Carpini, o São Paulo inicia a sua caminhada em busca do seu 23º título estadual. O Tricolor acabou trocando de comandante logo no início da temporada, após Dorival Júnior assumir o comando da seleção brasileira. Entretanto, alguns nomes de peso do elenco, como James e Rafinha, não devem ir a campo neste sábado.

Do outro lado, o Santo André promete lutar por uma das vagas na fase final do estadual. O Ramalhão quer surpreender o forte rival fora de casa.

Escalações

Escalação provável do São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Ferraresi e Welington (Patryck); Luiz Gustavo (Alisson) e Pablo Maia; Wellington Rato, Lucas e Luciano (Galoppo); Calleri.

Escalação provável do Santo André: Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Walce, Luiz Gustavo e Igor Fernandes; Zé Mateus, Wellington Reis, Dudu Vieira e Ariel; Lohan e Alexiel.

Desfalques

São Paulo

Arboleda, James, Rafinha, Moreira e Michel Araujo aprimoram a parte física.

Santo André

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de janeiro de 2023

sábado, 20 de janeiro de 2023 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Morumbis, São Paulo - SP