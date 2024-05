Onde assistir a São Paulo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Paulistão feminino 2024

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela segunda rodada da primeira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Palmeiras na manhã deste domingo (26), às 11h (de Brasília), no Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santa de Parnaíba, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão, no YouTube, do PlayPlus e da Max, no streaming, do Portal R7, na internet, da Record News e do Canal Space, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O São Paulo estreia na competição após ficar a primeira rodada sem atuar. A equipe vem de um início forte no Campeonato Brasileiro, onde ocupa o quarto lugar, com 20 pontos conquistados em dez jogos.

Do outro lado, as meninas do Palmeiras farão o segundo jogo nesta primeira fase. A equipe estreou com vitória, por 3 a 2, sobre a Ferroviária. No Brasileirão, o Verdão está na terceira posição, com 22 pontos em 11 jogos

Prováveis escalações

Divulgação / São Paulo FC

São Paulo: Carlinha; Jéssica Soares, Kaká, Ana Alice, Bia Menezes; Robinha, Camilinha, Aline Milene de Lima; Mariana Santos, Dudinha e Laryh. Técnico: Thiago Viana.

Palmeiras: Natascha; Bruno Calderan, Giovanna Campiolo, Poliana, Patrícia Maldaner; Dudinha, Ingryd, Juliete; Taina Maranhão, Lais Estevam, Brena. Técnica: Camilla Orlando.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?