Onde assistir a São Paulo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Supercopa do Brasil feminina 2025

Equipes entram em campo neste sábado (15), pela decisão da competição nacional; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Corinthians na tarde deste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital, em jogo único da final da Supercopa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, para todo o Brasil, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

A goleada por 4 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, e a vitória por 1 a 0 contra o Flamengo garantiram ao São Paulo uma vaga na final da competição. Vice-campeãs brasileiras, as comandadas de Thiago Viana chegam embaladas e confiantes para a decisão, buscando confirmar o favoritismo. A equipe mantém a base da escalação que venceu as fases anteriores, com destaque para Crivelari, atacante contratada no início do ano, que já enfrentou seu ex-clube na semifinal.

Atual campeão, o Corinthians avançou à final da Supercopa Feminina em busca do tetracampeonato. A campanha começou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, com dois gols da estreante Andressa Alves e um de Vic Albuquerque. Com a vantagem de decidir a semifinal em casa, as Brabas do Timão confirmaram o favoritismo ao bater o Cruzeiro por 1 a 0, novamente com gol de Vic.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

AFP

São Paulo: Carlinha; Calderan, Kaká, Silva, Menezes; Robinha, Camilinha, Aline; Dudinha, Crivelari e Guimarães. Técnico: Thiago Viana.

Corinthians: Lelê; Paulinha, Mariza, Teles, Juliete; Thais, Yaya, Duda; Alves, Vic Albuquerque e Robledo. Técnico: Lucas Piccinato.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?