Onde assistir a São Bernardo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Bernardo e Corinthians entram em campo na noite deste sábado (27), a partir das 20h (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da HBO Max e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Com uma vitória e um empate até o momento, o São Bernardo ocupa o segundo lugar do grupo D, com 4 pontos. O time mandante quer aproveitar o momento instável do rival para ganhar mais um jogo.

Do outro lado, o Corinthians já vive a sua primeira crise na temporada. Ainda sem convencer, o Timão vem de derrota no meio da semana, seguida de uma fala polêmica do técnico Mano Menezes. Diante desse cenário, o Alvinegro vai em busca da sua primeira vitória fora de casa.

Em sete jogos entre as equipes, o Corinthians venceu quatro vezes, o São Bernardo duas, além de um empate.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves, Vitor Ricardo, Helder, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, João Carlos e Silvinho.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano, Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo, Matías Rojas; Romero, Yuri Alberto.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de janeiro de 2024

sábado, 27 de janeiro de 2024 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo - SP

estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo - SP Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Evandro LIma e Italo Andrade (assistentes), Rodrigo Santos (quarto árbitro) e Rodrigo Guarizo do Amaral (VAR).