Onde assistir a Real Madrid x Rayo Vallecano, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Em duelo madrilenho, equipes medem forças neste domingo pela 27ª rodada de LaLiga

Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam neste domingo (9), às 12h15 (horário de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O duelo acontece no Santiago Bernabéu e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Brigando cabeça a cabeça com Barcelona e Atlético de Madrid pelo título espanhol, o Real Madrid vai a campo em busca dos três pontos para seguir firme no páreo. Terceiro colocado neste momento com 54 pontos, o time de Carlo Ancelotti tenta se recuperar da derrota na última rodada fora de casa para o Betis.

O Rayo Vallecano também busca dar a volta por cima. Sétimo colocado com 36 pontos e sem vencer há três rodadas, o clube do distrito madrilenho de Vallecas mira aprontar fora de casa, apesar do duríssimo oponente, para continuar na luta por uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

No último confronto entre os times, válido pelo primeiro turno de LaLiga, o jogo acabou 3 a 3. Federico Valverde, Jude Bellingham e Rodrygo marcaram para o Real, enquanto Unai López, Abdul Mumin e Isi Palazón balançarem as redes pelo Rayo.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Alaba, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz, Trejo; Embarba, Sergi Guardiola, Álvaro García. Técnico: Iñigo Pérez

Desfalques

Real Madrid

Éder Militão, Dani Carvajal, Dani Ceballos e Jesús Vallejo estão no departamento médico. Com uma gripe forte, Antonio Rüdiger tem presença incerta.

Rayo Vallecano

Raúl de Tomás, Abdul Mumin, Randy Nteka, Isi Palazón e Sergio Camello estão fora por lesão, enquanto Jorge de Frutos cumpre suspensão. Unai López é dúvida.

Quando é?