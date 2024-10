Onde assistir a Real Betis x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonado Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (27), pela 11ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Betis recebe o Atlético de Madrid na tarde deste domingo (27), às 14h30 (de Brasília), no Benito Villamarín, em Sevilha, pela 11ª rodada de La Liga 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em boa fase no campeonato espanhol, o Betis soma 15 pontos e ocupa a sétima posição. No entanto, a situação é distinta para ambos os times nas competições europeias. Os comandados de Diego Simeone foram derrotados pelo Lille por 3 a 1 na terceira rodada da Champions League e estão fora da zona de classificação, em 27º lugar. Já o Betis empatou em 1 a 1 com o Copenhagen pela Conference League e terá desfalques importantes, como Natan, suspenso, além de William Carvalho, Lo Celso e Isco, que seguem lesionados. Marc Roca é dúvida, mas o técnico Manuel Pellegrini acredita em sua recuperação. Do lado do Atlético, Simeone também enfrentará baixas, com Lenglet e Le Normand fora de combate, enquanto Azpilicueta, Barrios e Llorente estão como dúvidas devido a problemas físicos.

Prováveis escalações

Getty Images

Real Betis: Silva; Bellerin, Bartra, Llorente, Perraud; Johnny, Altimira, Bakambu; Fornals, Abdé e Vitor Roque. Técnico: Manuel Pellegrini.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Reinildo; De Paul, Koke, Gallagher, Riquelme; Alvarez, Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Real Betis

Giovani Lo Celso, Marc Roca, William Carvalho, Isco, machucados, e Natan, suspenso, estão fora.

Atlético de Madrid

Marcos Llorente, Robin Le Normand, Pablo Barrios, Cesar Azpilicueta e Clément Lenglet estão fora.

Quando é?