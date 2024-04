Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Corinthians visita o RB Bragantino na noite deste sábado (20), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Quarto colocado com 4 pontos, o RB Bragantino tem uma vitória e um empate no campeonato. O Massa Bruta quer aproveitar o momento instável do rival para ganhar mais uma dentro de casa. O RB, que venceu o Timão em todos os duelos em 2023, quer manter a marca.

"Esse é o problema que vamos ter que lidar (ter vencido todos os jogos do ano passado). Certeza que o adversário tem isso. Como vamos lidar com isso e a forma como temos que enfrentar. Com todo respeito, mas com a ambição total que queremos ganhar", disse o técnico Pedro Caixinha.

O Corinthians, entretanto, empatou um e perdeu o jogo do meio da semana. O Timão é o 16º colocado, com 1 pontos, e já vive fase turbulenta pela ausência de vitória e atuações abaixo do esperado.

"Precisamos ser mais agressivos, ser mais aguerridos, isso podemos melhorar e temos que melhorar, porque isso é o espírito do Corinthians", afirmou o goleiro Cássio.

As equipes já se enfrentaram 59 vezes, com 25 vitórias do Corinthians, 14 do RB Bragantino, além de 20 empates. No último confronto entre os times, o RB ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Raul e Gustavo Neves; Nacho, Eduardo Sasha e Henry Mosquera.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero, Wesley (Igor Coronado) e Yuri Alberto.

Desfalques

RB Bragantino

Helinho, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Lincoln e Nathan Camargo estão no departamento médico.

Corinthians

Maycon sofreu lesão grave no joelho.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP