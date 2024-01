Onde assistir a RB Bragantino x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (27), a partir das 17h15 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da HBO Max e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Em 32 jogos entre as equipes, o Bragantino venceu 13 vezes, o Botafogo-SP nove, além de dez empates.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton, Nathan, Léo Ortiz, Lucas Cunha, Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Luan Cândido, Helinho, Mosquera e Sasha.

Botafogo-SP: João Carlos, Lucas Dias, Bernardo, Fábio Sanches, Wallison, Matheus Barbosa, Leando Maciel, Jean, Douglas Baggio, Alex Sandro e Lucas Cardoso.

Desfalques

RB Bragantino

Hurtado cumpre suspensão.

Botafogo-SP

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de janeiro de 2024

sábado, 27 de janeiro de 2024 Horário: 17h15 (de Brasília)

17h15 (de Brasília) Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP

Nabizão, Bragança Paulista - SP Arbitragem: Thiago Scarascati (árbitro), Daniel Ziolli e Miguel da Costa (assistentes), Rodrigo Domingues (quarto árbitro) e Vinicius Furlan (VAR).