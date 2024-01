Onde assistir a RB Bragantino x Água Santa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Água Santa entram em campo na tarde deste sábado (20), a partir das 17h15 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

O RB Bragantino inicia a sua caminhada no Paulistão querendo deixar de ser uma aposta pra se tornar, de fato, um dos favoritos ao título estadual. O Massa Bruta terá praticamente todo o elenco à disposição para o duelo. Quem deve ficar de fora do confronto é o zagueiro Léo Ortiz, que está em negociação com o Flamengo.

Já o Água Santa quer voltar a ser uma das gratas surpresas do estadual. O time de Diadema quer começar a competição surpreendendo o forte rival.

Escalações

Escalação provável do RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha (Léo Ortiz), Léo Realpe e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera (Vitinho) e Eduardo Sasha.

Escalação provável do Água Santa: Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Joilson, Roger Carvalho e Rhuan; Kadi, Thiaguinho, Luan Dias e Neilton; Keké e Bruno Mezenga.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de janeiro de 2023

sábado, 20 de janeiro de 2023 Horário: 17h15 (de Brasília)

17h15 (de Brasília) Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP