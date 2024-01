Onde assistir a Portuguesa-RJ x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ainda com uma equipe alternativa, o Flamengo visita a Portuguesa-RJ na noite deste sábado (27), a partir das 18h10 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal, pela quara rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com duas vitórias e uma derrota até o momento, a Portuguesa-RJ está em quinto lugar, com 6 pontos. A Lusa quer aproveitar que o rival não terá o time principal em campo para roubar pontos importantes.

Do outro lado, o Flamengo mais uma vez utilizará uma equipe alternativa no estadual. O Rubro-Negro tem uma partida a menos que os rivais e ocupa a sétima posição, com 4 pontos.

Prováveis escalações

Portuguesa-RJ: Lázaro, Ramos, Teixeirão, Rodolfo, Pará, Wellington, Rosa, João Paulo, Romarinho, Nenê e Santana.

Flamengo: Matheus Cunha; Zé Weliton, Diegão (Noga), Pablo e Santiago Ocampos (Matheuzinho); Thiago Maia, Petterson, Rayan Lucas, e Lorran; Werton e Pedro Estevam (Weliton).

Desfalques

Portuguesa-RJ

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Thiaguinho cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 27 de janeiro de 2024

sábado, 27 de janeiro de 2024 Horário: 18h10 (de Brasília)

18h10 (de Brasília) Local: Arena das Dunas, Natal - RN