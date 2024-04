Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Ponte Preta recebe o Coritiba na noite deste domingo (21), a partir das 18h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Diante de sua torcida, a Ponte Preta quer mostrar que tem forças para lutar pelo acesso. A Macaca fez um bom campeonato estadual, sendo eliminada nas quartas de final pelo campeão.

Já o Coritiba faz um 2024 abaixo do esperado até o momento. Isso porque o time foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, além de ter perdido na semifinal do paranaense. Agora, o Coxa quer reescrever uma nova história rumo à elite do futebol brasileiro.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Luis Haquín, Nílson Júnior e Gabriel Risso Patrón; Dudu Vieira (Ramon) e Emerson Santos (Lucas Buchecha) e Elvis, Iago Dias, Matheus Régis e Jeh (Gabriel Novaes).

Coritiba: Pedro Morisco, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado (Jamerson); Arilson, Vini Paulista e Matheus Frizzo; Robson, Figueiredo e Leandro Damião.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 21 de abril de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, Campinas - SP