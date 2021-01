Onde assistir a Palmeiras x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes voltam a campo nesta terça-feira (26), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta terça-feira (26), às 20h (de Brasília), no Allianz Arena, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, antes da final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Vasco DATA Terça-feira, 26 de janeiro de 2021 LOCAL Allianz Arena - , BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Leandro Bizzio (SP)

VAR: Jean Pierre (RS)

Assistentes VAR: Vinicius Gomes (RS) e Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?



busca a vitória no Brasileirão amtes da final da Libertadores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 20h (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na final da contra o no próximo sábado (30), o Palmeiras entra em campo para receber o Vasco pelo Brasileirão.

Para o duelo atrasado da primeira rodada, o técnico Abel Ferreira terá o retorno do atacante Rony, recuperado de dores musculares.

Já o Vasco chega embalado após a importante vitória sobre o no último sábado (23) por 3 a 2, e chega para o confronto ocupando o 15º lugar, com 35 pontos.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur e Scarpa; Patrick de Paula, Emerson (Danilo) e Zé Rafael; Breno Lopes, Veron e Willian Bigode

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Léo Gil e Benítez; Pikachu, Talles e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Palmeiras Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 Ceará 2 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Copa Libertadores 30 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) Palmeiras x Campeonato Brasileiro 2 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA RB 4 x 1 Vasco Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 Vasco 3 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021

Próximas partidas