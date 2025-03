Onde assistir a Palmeiras x Independiente del Valle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores sub-20 de 2025

Equipes entram em campo neste domingo (09), pela terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras encara o Independiente del Valle, do Equador, na noite desta sexta-feira (09),às 19h (de Brasília), no Gunther Vogel, em San Lorenzo, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do BandSports, na TV fechada e no streaming (veja a programação completa aqui).

A presidente Leila Pereira se pronunciou sobre os ataques racistas sofridos por Luighi e a equipe do Palmeiras durante a última partida. Ela afirmou que pedirá a exclusão do Cerro Porteño da competição: "Vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição. Porque não é a primeira vez que esse clube ataca nossos atletas, nossos torcedores", afirmou.

A Conmebol afirmou que medidas disciplinares serão implementadas, e que outras ações estão sendo avaliadas com especialistas da área. O caso aconteceu quando um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco na direção de Luighi. Integrantes da torcida também cuspiram na direção do atacante. O jogador deixou o campo chorando e desabafou em entrevista após a partida, cobrando ações da entidade e também o repórter, que o perguntou sobre o jogo ao invés da agressão racista.

"Não, não. É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso?"

No Grupo C, o Palmeiras praticamente garantiu sua vaga na semifinal pelo saldo de gols, que está em nove, e só depende de um empate para vaga ser definida. O time do Equador tenta avançar como melhor segundo colocado dos três grupos, mas só tem um ponto conquistado.

Prováveis escalações

Palmeiras: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo, Arthur; Coutinho, Larson, Figueiredo; Riqulme, Belé e Luighi. Técnico: Lucas Pereira.

Independiente del Valle: Peralta; Garcia, Arcos, Gómez, Ruiz; Angulo, Ochoa, Peralta; Vásquez, Ayovi e Guagua.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Quando é?