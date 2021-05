Onde assistir a Novorizontino x Figueirense, pela Série C?

Os times entram em campo neste sábado (29), pela primeira rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

A Série C do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (29), e o Novorizontino e Figueirense se enfretam pela às 16h. A partida contará com transmissão da TV NSPORTS . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x Figueirense DATA Sábado, 29 de maio de 2021 LOCAL Jorge de Biasi - Novo Horizonte, São Paulo HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: João Fabio Machado e Heitor Alex Eurich

Quarto árbitro: Matheus Candançan

ONDE VAI PASSAR?

Jorge de Biasi será palco do duelo Foto: Twitter

A TV NSPORTS, na internet, é o serviço que vai transmitir o jogo deste sábado, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NOVORIZONTINO

A equipe vem embalada após vencer a disputa do Troféu do Interior contra a Ponte Preta. O Novorizontino anúnciou dois reforços: o meia Anderson Rosa, e o zagueiro Pedro. A diretoria ainda aproveitou para renovar o contrato do técnico Léo Condé por mais um ano, o treinador despertou interesse do Guarani, mas não chegou a um acordo com a equipe.

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Rodrigues, Aguiar, Silva, Paulinho; Barba, Baiano, Rangel; Silva, Jenison, Danielzinho.

FIGUEIRENSE

O Figueirense que está sem atuar desde a derrota para Chape nas quartas de final do Campeonato Catarinense, anunciou as chegada do atacante Diego Tavares, e Roberto, além dos zagueiros Edson Henrique e André Krobel.

Semana de estreia no Campeonato Brasileiro e o Centenário Alvinegro chegando!

⠀

Jogue com a gente! 🖤🌪 pic.twitter.com/ul68eE4jev — Figueirense FC (@FigueirenseFC) May 27, 2021

Provável escalação do Figueirense: Júnior; Santos, Tavares, Ítalo, Luis; Khelvin, Martins, Santos; Denner, Giva, Breno.

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 4 x 0 Ituano Troféu do Interior 17 de maio de 2021 Novorizontino 2 x 0 Ponte Preta Troféu do Interior 20 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Novorizontino Campeonato Brasileiro C 5 de junho de 2021 16h (de Brasília) Novorizontino x Oeste Campeonato Brasileiro C 13 de junho de 2021 16h (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 3 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense 9 de maio de 2021 Chapecoense 2 x 0 Figueirense Campeonato Catarinense 12 de maio de 2021

Próximas partidas