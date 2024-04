Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e CRB estreiam na Série B noite deste sábado (20), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em casa, o Novorizontino inicia a sua caminhada na Série B, após ter ficado muito perto do acesso no ano passado. O Tigre tem um 2024 positivo até o momento, já que foi semifinalista do Campeonato Paulista, tendo eliminado o São Paulo nas quartas. A equipe, entretanto, perdeu algumas peças importante, como Chico, WIllean Lepo e Rômulo.

O CRB, por sua vez, conquistou o campeonato estadual e está na semifinal da Copa do Nordeste. O time alagoano está invicto há dez jogos, além de ter reforçado o seu elenco, com nomes como Raí, Getúlio e Jorge.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Luisão, César Martins e Rafael Donato; Rodrigo Soares, Marlon, Geovane e Reverson; Waguininho, Lucca e Neto Pessoa.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo, Gegê e Jorginho; Léo Pereira e Anselmo Ramón.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 20 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: estádio Jorge de Biasi, Novo Horizonte - SP