Onde assistir a Manchester United x PAOK ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (07), pela quarta rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Manchester United recebe o PAOK, da Grécia, na tarde desta quinta-feira (07), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, pela quarta rodada da primeira fase da Europa League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube, e no Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Manchester United terá a ausência de Luke Shaw e Tyrell Malacia, ambos fora devido a lesões, enquanto outros jogadores, como Christian Eriksen, Harry Maguire, Kobbie Mainoo e Antony, ainda são dúvidas, retornando de lesões recentes. Do lado do PAOK, a equipe grega não poderá contar com Giannis Konstantelias, Tiemoue Bakayoko e o goleiro Antonis Tsiftsis, também lesionados, enquanto busca sua primeira vitória na Europa League.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, de Ligt, Evans, Dalot; Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes; Garnacho, Rashford e Hojlund. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

PAOK: Kotarski; Jonny, Colley, Kedziora, Baba; Camara, Ozdoev, Bakayoko; B. Thomas, Taison e Despodov. Técnico: Razvan Lucescu.

Desfalques

Manchester United

Kobbie Mainoo, Mason Mount, Antony, Toby Collyer e Leny Yoro são dúvidas, enquanto Luke Shaw e Tyrel Malacia estão fora.

PAOK

Giannis Konstantelias, Tiemoue Bakayoko e Antonis Tsifsis estão fora.

Quando é?