Como assistir a Manchester City x Fulham com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 07:30 Etihad Stadium

O Manchester City recebe o Fulham no Etihad Stadium pela Premier League. A equipe de Enzo Maresca tenta interromper uma sequência de três derrotas consecutivas na competição.

O City chega a este confronto sob pressão crescente. Três derrotas seguidas na Premier League fizeram a equipe cair para o terceiro lugar, seis pontos atrás do líder Arsenal, enquanto os questionamentos sobre sua solidez defensiva aumentam a cada semana. O percentual de defesas do goleiro Gianluigi Donnarumma caiu acentuadamente, e o zagueiro Marc Guehi atravessa uma queda de rendimento incomum. Guehi, porém, agora é dúvida após ser dispensado da seleção da Inglaterra por uma lesão no quadril.

Fora de campo, a sombra das 114 acusações de violações das regras de Fair Play Financeiro continua a pairar sobre o clube. O ex-meio-campista do City Dietmar Hamann sugeriu que, caso o recurso do clube não tenha êxito, uma pesada perda de pontos e compensações financeiras aos clubes rivais seriam o resultado mínimo esperado. Clubes da Championship já sinalizaram que não receberiam bem o City na segunda divisão.

O Fulham chega ao Etihad na 15ª posição da Premier League, embora a equipe de Alvaro Arbeloa tenha mostrado o suficiente nas últimas semanas para indicar que pode causar problemas. O Fulham não perdeu nas duas últimas partidas pela liga, empatando por 1 a 1 com Newcastle United e Aston Villa.

O novo técnico do Manchester United, Mauricio Pochettino, já identificou os defensores Calvin Bassey e Antonee Robinson, do Fulham, como alvos para janeiro, um reflexo da qualidade que Arbeloa desenvolveu em Craven Cottage apesar da posição intermediária na tabela.

As duas equipes voltam da pausa para os jogos de seleções com algo a provar. O City precisa reagir; o Fulham precisa vencer para subir na tabela. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este jogo da Premier League.

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