Onde assistir a Manchester City x Crystal Palace ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (12), pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Manchester City recebe o Crystal Palace na manhã deste sábado (12), às 8h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 32ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League, o Manchester City quer fazer valer o fator casa e voltar a vencer após o empate sem gols com o Manchester United. No momento, a equipe ocupa a sexta colocação da Premier League, com 52 pontos. O Chelsea, que está no G-4, e o Newcastle, em quinto lugar, somam 53 pontos, o que torna a vitória ainda mais importante para os comandados de Pep Guardiola.

O time não poderá contar com Erling Haaland, que só deve retornar aos gramados próximo ao Mundial de Clubes, em junho. Do outro lado, o Crystal Palace ainda sonha com uma vaga nas competições europeias, embora de forma remota. A equipe ocupa o 11º lugar, com 43 pontos, e já está livre do risco de rebaixamento.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reily; Kovacic, Gundogan, De Bruyne; Bernardo, Foden e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Lacroix, Clyne; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Eze e Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Desfalques

Manchester City

Erling Haaland, Manuel Akanji, John Stones, Nathan Aké e Rodri estão fora.

Crystal Palace

Marc Guehi e Eddis Nketiah, suspensos, Chris Richards, Cheick Doucoure e Chadi Riad, machucados, estão fora.

