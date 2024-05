Onde assistir a Liverpool x Wolverhampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2023/24

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela última rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Na despedida de Jurgen Klopp, o Liverpool recebe o Wolverhampton na tarde deste domingo (19), às 12h (de Brasília), em Anfield Road, em Liverpool, pela 38ª rodada da Premier League 2023/24, a última da temporada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após nove anos à frente dos Reds, Klopp deixará o Liverpool ao fim desta temporada, com oito títulos conquistados. Para seu lugar, a equipe apostará em Arne Slot, técnico do Feyenoord, que está praticamente acertado. O Liverpool está na terceira posição da tabela, com 79 pontos, sem chances de título. Para a próxima época, o clube confirmou que Joel Matip e Thiago Alcântara não terão seus vínculos renovados.

Do outro lado, a equipe de Gary O'Neil está na 13ª posição, com 46 pontos, sem chances de rebaixamento ou conquistar uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Gomez; Endo, Mac Allister, Elliot; Salah, Diaz, Gakpo. Técnico: Jurgen Klopp.

Wolves: Sá; Semedo, Kilman, Toti; Doherty, Lemina, João Gomes, Ait Nouri; Hwang, Traore e Matheus Cunha. Técnico: Gary O'Neil.

Desfalques

Liverpool

Joel Matip, Ben Doak e Thiago Alcântara, machucados, estão fora. Diogo Jota e Andrew Robertson são dúvidas.

Wolves

Craig Dawson e Leon Chiwome, lesionados, estão fora.

Quando é?