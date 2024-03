Onde assistir a Liverpool x Brighton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes entram em campo neste domingo (31), pela 30ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Liverpool recebe o Brighton & Hove Albion na manhã deste domingo (31), às 10h (de Brasília), no Anfield Stadium, em Merseyside, pela 30ª rodada da Premier League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Para assumir provisoriamente a liderança isolada da competição, o Liverpool vem com o que tem de melhor para este duelo em Anfield. Neste momento, a equipe de Jurgen Klopp tem a mesma pontuação do Arsenal na liderança, ambos com 64 pontos, mas pelo desempate de saldo de gols está atrás. O Manchester City tem 63 pontos na terceira posição. Acontece que os Citizens recebem o Gunners às 12h30 (de Brasília) e, caso as equipes desperdicem pontos e os Reds ganhem, o time pode assumir a liderança isolada.

Vale destacar que, apesar do retorno dos principais jogadores da Data Fifa de março, Jurgen Klopp ainda terá desfalques por lesão, incluindo Alisson, Diogo Jota e Thiago Alcântara. Do outro lado, o Brighton entra em campo na perspectiva de somar pontos para retornar a riga de uma vaga nas competições europeias. O time está no 9º lugar, com 42 pontos.

Prováveis escalações

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk e Joe Gomez; Endo, Mac Allister e Szoboszlai; Luis Diaz, Mohamed Salah e Darwin Nuñez. Técnico: Jurgen Klopp.

Brighton: Bart; Lamptey, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour, Buonanotte; Enciso, Adingra e Welbeck. Técnico: Roberto De Zerbi.

Desfalques

Liverpool

Trend Alexander-Arnold, Diogo Jota, Alisson, Joel Matip, Ben Doak, Thiago Alcântara e Stefan Bajcetic, lesionados, estão fora. Curtis Jones é dúvida

Brighton

Kaoru Mitoma, James Milner, Jack Hinshelwood e Solly March, machucados, estão fora. João Pedro é dúvida.

