Onde assistir a Legia Varsóvia x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Liga Conferência 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10), pelo jogo de ida da fase; veja como acompanhar na internet

O Legia Varsóvia, da Polônia, recebe o Chelsea, da Inglaterra, na tarde desta quinta-feira (10), às 13h45 (de Brasília), no Polish Army Stadium, em Varsóvia, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga da Conferência 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube e no streaming (veja a programação completa aqui).

Em alta na temporada e embalado por três jogos de invencibilidade, o Légia Varsóvia aposta no fator casa para tentar surpreender o Chelsea e avançar na Liga Conferência. Já os ingleses chegam como favoritos ao título, com campanha perfeita até aqui — oito vitórias em oito jogos —, mas encaram a partida com desfalques importantes, como Mudryk (suspenso) e os lesionados Fofana, Lavia e Marc Guiu. O vencedor do confronto encara Rapid Viena ou Djurgaarden nas semis.

Prováveis escalações

Legia Varsóvia: Tobiasz; Pankov, Ziolkowski e Rúben Vinagre; Augustnyak, Elitim, Chodyna e Wszolek; Morishita, Luquinhas e Shkurin. Técnico: Gonçalo Feio.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo e James; Enzo Fernández, Caicedo e Madueke; Dewsbury-Hall, Sancho e Nkunku. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Legia Varsóvia

Gabriel Kobylak e Jan Leszczynski estão fora.

Chelsea

Mykhailo Mudryk, Wesley Fofana, Roméo Lavia e Marc Guiu são desfalques.

Quando é?