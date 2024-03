Onde assistir a Inter de Milão x Napoli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (17), pela 29ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão recebe o Napoli na tarde deste domingo (17), no San Siro, na Itália, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com uma mão na taça da competição italiana, a Inter de Milão entra em campo para afastar a dor da eliminação nas penalidades, contra o Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Champions League. Neste momento, a equipe de Simone Inzaghi já começa a fazer contas para o título.

Em 28 rodadas, o time conquistou 75 pontos, enquanto o Milan em 59 e só pode chegar aos 89 pontos, caso não desperdice nenhum ponto. Com isso, a Inter precisa de, ao menos, quatro vitórias até o fim da competição

Do outro lado, o Napoli também terá que correr atrás do prejuízo. A equipe, eliminada nas oitavas da Champions League conta o Barcelona, está na sétima posição do Campeonato Italiano, com 44 pontos, o que garante uma vaga na Conference League da próxima temporada.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Denzel Dumfries; Marcus Thuram e Alexis Sánchez (Lautaro Martínez). Técnico: Simone Inzaghi.

Napoli: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mário Rui; Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Hamed Junior Traoré; Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Francesco Calzona.

Desfalques

Inter de Milão

Carlos Augusto, Marko Arnautovic, Juan Cuadrado e Stefano Sensi, lesionados, estão fora.

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?