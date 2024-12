De olho na liderança, Nerazzurri encerra 17ª rodada da Serie A nesta segunda (23); veja tudo o que você precisa saber para o confronto

Inter de Milão x Como se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Meazza, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Inter chega ao confronto em boa fase, vindo de duas vitórias seguidas - por 6 a 0 sobre a Lazio, no nacional, e 2 a 0 contra a Udinese, pela Coppa Italia. Ao todo, já são oito triunfos nos dez últimos compromissos, com 30 marcados, credenciando a equipe à liderança da tabela em aproveitamento, já que, atualmente na 3ª posição, igualaria os 40 pontos da Atalanta caso vença seus dois jogos a menos.

O Como, por outro lado, quer dar sequência ao bom recorte recente, que conta com a vitória por 2 a 0 sobre a Roma, na última rodada. Os comandados de Cesc Fàbregas agora já somam três partidas de invencibilidade. Porém, terão que enfrentar, além de um dos melhores ataques da Europa no momento, o histórico ruim no Giuseppe Meazza - a última vitória do clube no local veio na década de 1950.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Martinez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Como: Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf e Barba; Da Cunha e Roberto; Strefezza, Paz e Fadera; Belotti. Técnico: Fabio Pecchia.

Desfalques

Inter de Milão

Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Nicolo Barella (lesionados).

Como

Maximo Perrone, Alberto Moreno e Marco Sala (lesionados).

Quando é?

Data: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024

Horário: 16h45 (de Brasília)