Onde assistir a Houston Dynamo x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Lionel Messi na MLS 2025

Equipes entram em campo neste domingo (2), pela 2ª rodada da temporada regular da competição; veja como acompanhar na internet

O Houston Dynamo recebe o Inter Miami na noite deste domingo (2), às 21h (de Brasília), no Shell Energy Stadium, no Texas, pela segunda rodada da temporada regular da MLS 2025. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Houston Dynamo perdeu para o Dallas por 2 a 1, enquanto o Inter Miami empatou em 2 a 2 com o NYCFC. Com Messi, Suárez e companhia, o time da Flórida tem um ataque poderoso, mas uma defesa vulnerável. Na classificação, o Houston Dynamo ocupa a 10ª posição da Conferência Oeste, ainda sem pontuar, enquanto o Inter Miami está em 9º lugar no Leste, com um ponto.

Prováveis escalações

Hostoun Dynamo:Tarbell; Dorsey, Bartlow, Awodesu, Stares; Kowalczyk, Artur, McGlynn, Aliyu; Ponce, Bassi. Técnico: Ben Olsen.

Inter Miami: Ustari; Lujan, Fray, Allen, Alba; Cremaschi, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Desfalques

Houston Dynamo

Lawrance Ennali e Nelson Quiñones.

Inter Miami

Tomás Aviles, Fabrice Picault, Marcelo Weigandt, David Martinez, Drake Callender, Yannick Bright.

