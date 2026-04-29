Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo
🌍 País / Região
📺 Emissora
🇦🇫 Afeganistão
ATN
🇦🇱 Albânia
TV Klan
🇩🇿 Argélia
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentina
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Austrália
SBS
🇦🇹 Áustria
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaijão
İTV
🇧🇪 Bélgica
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolívia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
Arena Sport
🇧🇷 Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgária
BNT
🇰🇭 Camboja
Hang Meas
🇨🇦 Canadá
Bell Media
🇨🇱 Chile
Chilevisión
🇨🇳 China
CMG
🇨🇴 Colômbia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croácia
HRT
🇨🇾 Chipre
Sigma TV
🇨🇿 República Tcheca
ČT | TV Nova
🇩🇰 Dinamarca
DR | TV2
🇪🇨 Equador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estônia
TV3
🇫🇯 Fiji
FBC
🇫🇮 Finlândia
Yle | MTV3
🇫🇷 França
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Alemanha
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grécia
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hungria
MTVA
🇮🇸 Islândia
RÚV
🇮🇩 Indonésia
TVRI | RRI
🇮🇷 Irã
IRIB TV3
🇮🇪 Irlanda
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Itália
RAI | DAZN
🇯🇵 Japão
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Cazaquistão
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Quirguistão
KTRK
🇱🇻 Letônia
TV3 Letônia
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Lituânia
TV3 Lituânia
🇱🇺 Luxemburgo
VRT | RTBF
🇲🇴 Macau
TDM
🇲🇻 Maldivas
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Maurício
MBC
🇲🇽 México
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Oriente Médio e Norte da África
beIN Sports
🇲🇳 Mongólia
EduTV | Televisão Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Países Baixos
NOS
🇳🇿 Nova Zelândia
TVNZ
🇳🇮 Nicarágua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macedônia do Norte
Arena Sport
🇳🇴 Noruega
NRK | TV2
🇵🇦 Panamá
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguai
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Filipinas
Aleph Group
🇵🇱 Polônia
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Romênia
Antena
🇷🇺 Rússia
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Sérvia
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Cingapura
Mediacorp
🇸🇰 Eslováquia
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Eslovênia
Arena Sport
🇿🇦 África do Sul
SABC | SportyTV
🌏 América do Sul
DSports | Disney+
🇰🇷 Coreia do Sul
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Espanha
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 África Subsaariana
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suécia
SVT | TV4
🇨🇭 Suíça
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tajiquistão
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turquia
TRT
🇹🇲 uTurquemenistão
Esportes do Turcomenistão
🇺🇦 Ucrânia
MEGOGO
🇬🇧 Reino Unido
BBC | ITV
🇺🇸 Estados Unidos
Fox Sports (inglês) | Telemundo (espanhol)
🇺🇾 Uruguai
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Uzbequistão
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnã
VTV
Leia mais: Uniformes de Portugal para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços
Qual emissora transmitirá a Copa do Mundo da FIFA em Portugal?
Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada de Portugal em busca da glória podem sintonizar a cobertura ao vivo na Sport TV e na LiveModeTV.
As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à seleção de Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026
Para assistir à Seleção de Portugal, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:
- Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark
- Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou Smart TV)
- Conecte-se a um servidor estratégico
- Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora
- Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo de Portugal ao vivo!
A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM
O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.
- Baixe o aplicativo: Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play.
- Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB.
- Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”.
- Ative e assista: Assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.