



Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

🌍 País / Região 📺 Emissora 🇦🇫 Afeganistão ATN 🇦🇱 Albânia TV Klan 🇩🇿 Argélia ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Austrália SBS 🇦🇹 Áustria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaijão İTV 🇧🇪 Bélgica VRT | RTBF 🇧🇴 Bolívia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgária BNT 🇰🇭 Camboja Hang Meas 🇨🇦 Canadá Bell Media 🇨🇱 Chile Chilevisión 🇨🇳 China CMG 🇨🇴 Colômbia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croácia HRT 🇨🇾 Chipre Sigma TV 🇨🇿 República Tcheca ČT | TV Nova 🇩🇰 Dinamarca DR | TV2 🇪🇨 Equador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estônia TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlândia Yle | MTV3 🇫🇷 França M6 | beIN Sports 🇩🇪 Alemanha ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grécia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hungria MTVA 🇮🇸 Islândia RÚV 🇮🇩 Indonésia TVRI | RRI 🇮🇷 Irã IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Itália RAI | DAZN 🇯🇵 Japão NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Cazaquistão QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Quirguistão KTRK 🇱🇻 Letônia TV3 Letônia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituânia TV3 Lituânia 🇱🇺 Luxemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macau TDM 🇲🇻 Maldivas Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Maurício MBC 🇲🇽 México TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Oriente Médio e Norte da África beIN Sports 🇲🇳 Mongólia EduTV | Televisão Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Países Baixos NOS 🇳🇿 Nova Zelândia TVNZ 🇳🇮 Nicarágua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedônia do Norte Arena Sport 🇳🇴 Noruega NRK | TV2 🇵🇦 Panamá Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguai Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipinas Aleph Group 🇵🇱 Polônia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Romênia Antena 🇷🇺 Rússia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Sérvia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Cingapura Mediacorp 🇸🇰 Eslováquia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Eslovênia Arena Sport 🇿🇦 África do Sul SABC | SportyTV 🌏 América do Sul DSports | Disney+ 🇰🇷 Coreia do Sul JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Espanha RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 África Subsaariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suécia SVT | TV4 🇨🇭 Suíça SRG SSR 🇹🇼 Taiwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tajiquistão Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turquia TRT 🇹🇲 uTurquemenistão Esportes do Turcomenistão 🇺🇦 Ucrânia MEGOGO 🇬🇧 Reino Unido BBC | ITV 🇺🇸 Estados Unidos Fox Sports (inglês) | Telemundo (espanhol) 🇺🇾 Uruguai Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbequistão Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnã VTV





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Qual emissora transmitirá a Copa do Mundo da FIFA em Portugal?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada de Portugal em busca da glória podem sintonizar a cobertura ao vivo na Sport TV e na LiveModeTV.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à seleção de Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026





Para assistir à Seleção de Portugal, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou Smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo de Portugal ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: Assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.







