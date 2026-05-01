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Onde assistir hoje aos jogos da Jordânia na Copa do Mundo da FIFA 2026? Guia de transmissão na TV, transmissões gratuitas, VPNs, eSIMs

A seleção jordaniana está cheia de energia enquanto se prepara para sua estreia no cenário mundial, tendo sido sorteada para o desafiador Grupo J ao lado da atual campeã Argentina, da talentosa seleção da Argélia e da disciplinada seleção da Áustria.


Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

🌍 País / Região

📺 Emissora

🇦🇫 Afeganistão

ATN

🇦🇱 Albânia

TV Klan

🇩🇿 Argélia

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Austrália

SBS

🇦🇹 Áustria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaijão

İTV

🇧🇪 Bélgica

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolívia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bósnia e Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgária

BNT

🇰🇭 Camboja

Hang Meas

🇨🇦 Canadá

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevisión

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Colômbia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croácia

HRT

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Tcheca

ČT | TV Nova

🇩🇰 Dinamarca

DR | TV2

🇪🇨 Equador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estônia

TV3

🇫🇯 Fiji

FBC

🇫🇮 Finlândia

Yle | MTV3

🇫🇷 França

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Alemanha

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grécia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Hungria

MTVA

🇮🇸 Islândia

RÚV

🇮🇩 Indonésia

TVRI | RRI

🇮🇷 Irã

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Itália

RAI | DAZN

🇯🇵 Japão

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Cazaquistão

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Quirguistão

KTRK

🇱🇻 Letônia

TV3 Letônia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituânia

TV3 Lituânia

🇱🇺 Luxemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macau

TDM

🇲🇻 Maldivas

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Maurício

MBC

🇲🇽 México

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Oriente Médio e Norte da África

beIN Sports

🇲🇳 Mongólia

EduTV | Televisão Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Países Baixos

NOS

🇳🇿 Nova Zelândia

TVNZ

🇳🇮 Nicarágua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedônia do Norte

Arena Sport

🇳🇴 Noruega

NRK | TV2

🇵🇦 Panamá

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguai

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Filipinas

Aleph Group

🇵🇱 Polônia

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Romênia

Antena

🇷🇺 Rússia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Sérvia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Cingapura

Mediacorp

🇸🇰 Eslováquia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Eslovênia

Arena Sport

🇿🇦 África do Sul

SABC | SportyTV

🌏 América do Sul

DSports | Disney+

🇰🇷 Coreia do Sul

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Espanha

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 África Subsaariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Suécia

SVT | TV4

🇨🇭 Suíça

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tajiquistão

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Turquia

TRT

🇹🇲 uTurquemenistão

Esportes do Turcomenistão

🇺🇦 Ucrânia

MEGOGO

🇬🇧 Reino Unido

BBC | ITV

🇺🇸 Estados Unidos

Fox Sports (inglês) | Telemundo (espanhol)

🇺🇾 Uruguai

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbequistão

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnã

VTV


Leia mais: Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: guia sobre a fase de vendas de última hora, seleções classificadas, calendário de jogos e muito mais

Qual emissora transmitirá a Copa do Mundo da FIFA na Jordânia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada da Jordânia em busca da glória podem sintonizar na cobertura ao vivo da beIN Sports.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Jordânia na Copa do Mundo da FIFA 2026


Para assistir à Seleção da Jordânia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou preferencial. Veja como fazer isso:

  1. Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark
  2. Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV)
  3. Conecte-se a um servidor estratégico
  4. Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora
  5. Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Jordânia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

  1. Baixe o aplicativo: Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play.
  2. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB.
  3. Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”.
  4. Ative e assista: Assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.