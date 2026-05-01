



Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

🌍 País / Região 📺 Emissora 🇦🇫 Afeganistão ATN 🇦🇱 Albânia TV Klan 🇩🇿 Argélia ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Austrália SBS 🇦🇹 Áustria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaijão İTV 🇧🇪 Bélgica VRT | RTBF 🇧🇴 Bolívia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgária BNT 🇰🇭 Camboja Hang Meas 🇨🇦 Canadá Bell Media 🇨🇱 Chile Chilevisión 🇨🇳 China CMG 🇨🇴 Colômbia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croácia HRT 🇨🇾 Chipre Sigma TV 🇨🇿 República Tcheca ČT | TV Nova 🇩🇰 Dinamarca DR | TV2 🇪🇨 Equador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estônia TV3 🇫🇯 Fiji FBC 🇫🇮 Finlândia Yle | MTV3 🇫🇷 França M6 | beIN Sports 🇩🇪 Alemanha ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grécia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hungria MTVA 🇮🇸 Islândia RÚV 🇮🇩 Indonésia TVRI | RRI 🇮🇷 Irã IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Itália RAI | DAZN 🇯🇵 Japão NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Cazaquistão QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Quirguistão KTRK 🇱🇻 Letônia TV3 Letônia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituânia TV3 Lituânia 🇱🇺 Luxemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macau TDM 🇲🇻 Maldivas Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Maurício MBC 🇲🇽 México TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Oriente Médio e Norte da África beIN Sports 🇲🇳 Mongólia EduTV | Televisão Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Países Baixos NOS 🇳🇿 Nova Zelândia TVNZ 🇳🇮 Nicarágua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedônia do Norte Arena Sport 🇳🇴 Noruega NRK | TV2 🇵🇦 Panamá Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguai Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Peru América Televisión 🇵🇭 Filipinas Aleph Group 🇵🇱 Polônia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Romênia Antena 🇷🇺 Rússia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Sérvia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Cingapura Mediacorp 🇸🇰 Eslováquia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Eslovênia Arena Sport 🇿🇦 África do Sul SABC | SportyTV 🌏 América do Sul DSports | Disney+ 🇰🇷 Coreia do Sul JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Espanha RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 África Subsaariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suécia SVT | TV4 🇨🇭 Suíça SRG SSR 🇹🇼 Taiwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tajiquistão Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turquia TRT 🇹🇲 uTurquemenistão Esportes do Turcomenistão 🇺🇦 Ucrânia MEGOGO 🇬🇧 Reino Unido BBC | ITV 🇺🇸 Estados Unidos Fox Sports (inglês) | Telemundo (espanhol) 🇺🇾 Uruguai Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbequistão Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnã VTV





Leia mais: Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: guia sobre a fase de vendas de última hora, seleções classificadas, calendário de jogos e muito mais

Qual emissora transmitirá a Copa do Mundo da FIFA na Jordânia?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da jornada da Jordânia em busca da glória podem sintonizar na cobertura ao vivo da beIN Sports.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Jordânia na Copa do Mundo da FIFA 2026





Para assistir à Seleção da Jordânia, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou preferencial. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Jordânia ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: Assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.







