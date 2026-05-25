Onde assistir hoje ao Uruguai na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país de transmissão original, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

No Uruguai, os torcedores podem assistir ao jogo ao vivo e em aberto pela emissora pública nacional, Canal 5, ou por streaming pela plataforma digital pública Antel TV. Também está disponível em todo o país uma cobertura completa por TV paga de todas as partidas do torneio pela DirecTV Sports (DSports) e seu aplicativo de streaming, o DGO. Enquanto isso, na Arábia Saudita, a partida será transmitida pela beIN SPORTS. Como detentora exclusiva dos direitos do torneio para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), a beIN fará a cobertura ao vivo em seus canais dedicados beIN SPORTS MAX e transmitirá a ação ao vivo pelo aplicativo beIN CONNECT.

Qual será o próximo jogo do Uruguai na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos do Uruguai na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Arábia Saudita e Uruguai, será disputada no icônico Miami Stadium. Por se tratar da tão esperada estreia da La Celeste no torneio contra um adversário continental competitivo, a partida estará amplamente disponível tanto em plataformas abertas quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Arábia Saudita Data Segunda-feira, 15 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 18h (horário local) / 23h (horário de Londres) Estádio Miami Stadium (Hard Rock Stadium) Cidade Miami Gardens, Flórida, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Uruguai?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha do Uruguai na Copa do Mundo podem sintonizar na DirecTV Sports.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Uruguai na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção do Uruguai, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou preferencial. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo do Uruguai ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.