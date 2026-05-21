



Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

No Marrocos, a partida será transmitida ao vivo pelos canais premium beIN Sports MAX e pela plataforma de streaming digital beIN CONNECT, enquanto a cobertura aberta estará disponível nos canais Arryadia e Al Aoula, pela emissora pública SNRT. Já no Brasil, o Grupo Globo é a emissora oficial de transmissão aberta. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, bem como pela rede a cabo SporTV, SBT/N Sports e pelo canal digital CazéTV.

Qual será o próximo jogo de Marrocos na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia de Marrocos na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, que opõe Marrocos ao Brasil, será disputada no icônico MetLife Stadium. Por se tratar do primeiro jogo dos Leões do Atlas no torneio e por envolver duas seleções de grande destaque, a partida será amplamente transmitida tanto por canais abertos quanto por plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Brasil Data Sábado, 13 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 18h (horário local) / 23h (horário de Londres) Estádio MetLife Stadium (Estádio de Nova York-Nova Jersey) Cidade East Rutherford, Nova Jersey, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Marrocos?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da busca dos Leões do Atlas pela glória podem sintonizar a cobertura ao vivo na beIN Sports e na SNRT.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Marrocos na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção de Marrocos, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software de VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo do Marrocos ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



