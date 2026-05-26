Onde assistir hoje ao jogo do Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026? Próximo jogo, horário de início, canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

No Iraque, o torneio será transmitido exclusivamente pela beIN SPORTS. Como detentora oficial dos direitos de mídia para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), a beIN oferecerá cobertura ao vivo em vários idiomas em seus canais dedicados beIN SPORTS MAX e transmitirá todo o torneio ao vivo pelo aplicativo beIN CONNECT. Enquanto isso, na Noruega, os direitos de transmissão são compartilhados entre a emissora pública estatal NRK e a rede comercial TV 2. Os torcedores podem assistir à partida ao vivo e em aberto pela televisão, com transmissão digital ao vivo gratuita disponível pela plataforma NRK TV e online via TV 2 Play.

Qual será o próximo jogo do Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia do Iraque na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Iraque e Noruega, será disputada no icônico Gillette Stadium. Como essa é a tão esperada estreia dos Leões da Mesopotâmia no torneio contra um adversário europeu competitivo, ela será amplamente transmitida tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Noruega Data Terça-feira, 16 de junho de 2026 Horário do jogo 18h (horário local) / 23h (horário de Londres) Estádio Gillette Stadium Cidade Foxborough, Massachusetts, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Iraque?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha do Iraque na Copa do Mundo podem sintonizar na beIN SPORTS.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Iraque na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção do Iraque, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo do Iraque ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.