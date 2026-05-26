Onde assistir hoje ao Gana na Copa do Mundo da FIFA 2026? Canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Em Gana, os direitos oficiais do torneio pertencem à SuperSport, que oferecerá cobertura ao vivo abrangente e multilíngue em seus canais dedicados na DStv e no aplicativo móvel DStv Stream. A cobertura local aberta estará disponível em redes de televisão nacionais designadas, conforme acordos finalizados pelo Ministério do Esporte e Recreação. Enquanto isso, no Panamá, a partida será transmitida por meio dos direitos compartilhados de transmissão aberta da Medcome da TVN Media, permitindo que os torcedores assistam ao vivo pela RPC TV (Canal 4) e pelo TVN Canal 2 ou via streaming pelos aplicativos Medcom GOe TVN Pass, com acesso por TV a cabo premium disponível na Tigo Sports.

Qual será o próximo jogo de Gana na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia de Gana na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Gana e Panamá, será disputada no icônico BMO Field. Por se tratar da tão esperada estreia das Estrelas Negras no torneio contra um adversário competitivo da CONCACAF, o jogo será amplamente transmitido tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Panamá Data Quarta-feira, 17 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 19h (horário local) / 00h (BST, 18 de junho) Estádio BMO Field Cidade Toronto, Ontário, Canadá

Emissoras mundiais da Copa do Mundo da FIFA 2026

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Gana?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha de Gana na Copa do Mundo podem sintonizar na SuperSport.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Gana na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção de Gana, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software de VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo de Gana ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente para o seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você chegar ao destino ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



