Onde assistir hoje ao Equador na Copa do Mundo da FIFA 2026? Próximo jogo, horário de início, canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

No Equador, a partida será transmitida pela Teleamazonas e pela DirecTV (via DSports). A Teleamazonas oferece cobertura aberta para todas as partidas da seleção nacional, enquanto a DirecTV oferece cobertura completa por TV paga em seus canais dedicados ao torneio e no aplicativo de streaming DGO. Enquanto isso, na Costa do Marfim, as emissoras nacionais RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) e NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) estão oferecendo cobertura televisiva aberta. A partida será transmitida ao vivo em seus canais terrestres, bem como em suas respectivas plataformas de streaming digital, RTI Play e NCI ID.

Qual será o próximo jogo do Equador na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de abertura da fase de grupos do Equador na Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Costa do Marfim e Equador, será realizada no icônico Lincoln Financial Field. Como esta é a estreia da La Tri no torneio e envolve duas seleções altamente competitivas, ela estará amplamente disponível tanto em plataformas abertas quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Costa do Marfim Data Domingo, 14 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 19h (horário local) / 00h (BST, 15 de junho) Estádio Lincoln Financial Field (Estádio da Filadélfia) Cidade Filadélfia, Pensilvânia, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA no Equador?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha do Equador na Copa do Mundo, com destaque para Moises Caicedo, podem sintonizar na Teleamazonas.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir ao Equador na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção do Equador, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo do Equador ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha seu plano: Selecione o país em que você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensas de partidas de 90 minutos, recomenda-se um plano de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação com um toque no aplicativo. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: assim que você pousar ou precisar de dados, ative o plano. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo usando uma conexão móvel dedicada de alta velocidade.



